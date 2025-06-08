Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Як Захід може зламати стратегію Путіна щодо війни

Експерти наголошують, що будь-яке посилення економічного тиску на Росію, хоча і є позитивним політичним кроком, але саме по собі недостатнє, щоб змусити президента Росії Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів або змінити власну теорію перемоги в Україні.

Саме продовження західної військової допомоги Україні залишається ключовим для здійснення тиску на Росію, яка могла б змусити Путіна переглянути свою теорію перемоги.

Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російські військові зможуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну,

– мовиться у звіті.

Аналітики зауважують, що стратегія Путіна, дуже ймовірно, й надалі визначатиме його рішення відмовитися від суттєвої взаємодії зі Сполученими Штатами та Україною в мирних переговорах. Водночас досягнення миру в Україні, прийнятного для інтересів США, вимагає тривалих втрат Росії на полі бою або значної поразки країни-агресорки.

Експерти зазначають, що Сполучені Штати повинні продовжувати оснащувати українських солдатів необхідним екіпіруванням та зброєю, оскільки втрати Росії на полі бою залишаються ключовим фактором нинішніх матеріальних, людських та економічних проблем Росії.

"Західна допомога, зокрема системи озброєння, які лише Сполучені Штати можуть надати швидко та в достатній кількості, дозволить українським військовим краще захищати свої позиції, уповільнити просування Росії та завдати ще серйозніших втрат російським військовим", – зазначили в ISW.

В інституті наголосили, що ще вищі та ще більш нестійкі втрати Росії на полі бою, особливо коли вони непропорційні з територіальними здобутками країни-агресорки, поставлять під загрозу зусилля Путіна балансувати між витратами на армію та соціально-економічними потребами, і водночас зберігати підтримку всередині країни.