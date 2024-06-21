Эксперты отметили, что это может произойти, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния возможностям Москвы. В то же время Россия может проиграть и несмотря на шантаж Владимира Путина.

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Почему Путин проигрывает войну против Украины

Аналитики ISW отметили, что во время своих визитов в Северную Корею и Вьетнам Путин начал масштабную информационную кампанию, чтобы подорвать усилия союзников Украины, направленные на установление единой стратегической цели по прекращению незаконной агрессии России в Украине.

"В середине июня партнеры Украины осуществили несколько важных шагов для согласования общей стратегии и определения желаемого стратегического результата войны. Более 80 западных и международных чиновников недавно сформулировали принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины как основы длительного мира в Украине в коммюнике, принятом во время Глобального саммита мира 16 июня", – рассказали эксперты.

Украина также 13 июня подписала соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и Японией сроком на 10 лет. Кроме того, различные государства-партнеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины в формате G7 и Рамштайн.

Так, президент США Джо Байден по украинско-американскому соглашению по безопасности отметил преданность страны в поддержке Украины для обеспечения ее успеха и недопущения победы России.

Стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины, заставив их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения к государственному суверенитету и нерушимости территориальной целостности,

– пишут аналитики.

Однако, как пишет ISW, украинские союзники продемонстрировали стратегическую четкость и решительную настроенность на помощь Украине в достижении победы над Россией в войне. Эта позиция нанесла удар по усилиям Путина и его способности влиять на тех, кто принимает решения в Альянсе.

"Путин скрыто угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества по поддержке Украины", – отметили эксперты.

Аналитики также пишут, что угроза Путина ядерным оружием является частью непрерывной кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от участия в противодействии незаконному вторжению России.

В своем отчете ISW также подчеркнули, что Россия будет продолжать полагаться на угрозу ядерной эскалации как на основное средство манипуляции действиями союзников Украины.