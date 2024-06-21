Експерти наголосили, що це може статися, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння спроможностям Москви. Водночас Росія може програти й попри шантаж Владіміра Путіна.

До теми В ISW проаналізували нові погрози Путіна про ядерну зброю

Чому Путін програє війну проти України

Аналітики ISW наголосили, що під час своїх візитів до Північної Кореї та В'єтнаму Путін розпочав масштабну інформаційну кампанію, щоб підірвати зусилля союзників України, спрямовані на встановлення єдиної стратегічної мети щодо припинення незаконної агресії Росії в Україні.

"У середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Понад 80 західних та міжнародних посадовців нещодавно сформулювали принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи тривалого миру в Україні у комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру 16 червня", – розповіли експерти.

Україна також 13 червня підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією терміном на 10 років. Крім того, різні держави-партнери підтвердили свою непохитну підтримку України у форматі G7 та Рамштайну.

Так, президент США Джо Байден щодо українсько-американського безпекової угоди наголосив на відданості країни у підтримці України задля забезпечення її успіху та недопущення перемоги Росії.

Стратегія Путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, змусивши їх припинити підтримку України й відмовитися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету і непорушності територіальної цілісності,

– пишуть аналітики.

Однак, як пише ISW, українські союзники продемонстрували стратегічну чіткість і рішучу налаштованість на допомогу Україні в досягненні перемоги над Росією у війні. Ця позиція завдала удару по зусиллях Путіна і його здатності впливати на тих, хто приймає рішення в Альянсі.

"Путін приховано погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні здобути рішучу перемогу над Росією, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення міжнародної спільноти щодо підтримки України", – зазначили експерти.

Аналітики також пишуть, що погроза Путіна ядерною зброєю є частиною безперервної кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, щоб відмовити союзників України від участі у протидії незаконному вторгненню Росії.

У своєму звіті ISW також підкреслили, що Росія продовжуватиме покладатися на загрозу ядерної ескалації як на основний засіб маніпуляції діями союзників України.