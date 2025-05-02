После своей инаугурации Трамп был осторожнее в заявлениях. Об этом сообщает 24 Канал.

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Ранее Трамп угрожал Путину

Еще в 2023 году, когда Трамп только начинал свою предвыборную кампанию, он разбрасывался довольно смелыми заявлениями относительно войны в Украине. Культовым стало его обещание закончить войну "за 24 часа". Идея Трампа заключалась в том, что США имеют возможность влиять на Украину и Россию, чтобы заставить обоих заключить мир.

Я бы сказал Зеленскому, не более: Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень много. Мы дадим им больше, чем они когда-либо получали, если придется,

– говорил Дональд Трамп летом 2023 года.

Трамп угрожал Путину в интервью FoxNews: смотрите видео

Казалось, схема проста и понятна. Сейчас же с момента его инаугурации прошло более 100 дней. Сегодня США уже не говорят о скором окончании войны, более того, пресс-секретарь Госдепартамента США заявляет, что Вашингтон больше не намерен выступать посредником между Киевом и Москвой – теперь именно стороны конфликта должны представить свои четкие мирные инициативы.

Вице-президент США, коллега Трампа, Джей Ди Вэнс говорит, что быстрого окончания войны больше не ждёт, а в следующие 100 дней США будут пытаться сблизить стороны, чтобы облегчить заключение мирного соглашения. Подчеркнем, что Вэнс уже не дает четких сроков, вроде 24 часов или 100 дней, относительно остановки более 3-летнего кровавого конфликта в Украине.