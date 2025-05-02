Після своєї інавгурації Трамп був обережніший у заявах. Про це повідомляє 24 Канал.

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Раніше Трамп погрожував Путіну

Ще у 2023 році, коли Трамп лише розпочинав свою передвиборчу кампанію, він розкидався доволі сміливими заявами стосовно війни в Україні. Культовою стала його обіцянка закінчити війну "за 24 години". Ідея Трампа полягала в тому, що США мають можливість впливати на Україну та Росію, щоб примусити обох укласти мир.

Я б сказав Зеленському, не більше: Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо їм дуже багато. Ми дамо їм більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться,

– казав Дональд Трамп влітку 2023 року.

Трамп погрожував Путіну в інтерв'ю FoxNews: дивіться відео

Здавалося, схема проста і зрозуміла. Нині ж з моменту його інавгурації минуло понад 100 днів. Сьогодні США вже не говорять про швидке закінчення війни, ба більше, речниця Держдепартаменту США заявляє, що Вашингтон більше не має наміру виступати посередником між Києвом і Москвою – тепер саме сторони конфлікту мають представити свої чіткі мирні ініціативи.

Віцепрезидент США, колега Трампа, Джей Ді Венс каже, що швидкого закінчення війни більше не чекає, а у наступні 100 днів США намагатимуться зблизити сторони, щоб полегшити укладання мирної угоди. Підкреслимо, що Венс вже не дає чітких термінів, на кшталт 24 годин чи 100 днів, стосовно зупинки понад 3-річного кривавого конфлікту в Україні.