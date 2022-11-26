Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, два ключевых союзника Украины – Вашингтон и Лондон – четко заявили, что будут поддерживать Украину, а министр обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что ВСУ должны продолжать контрнаступление зимой.

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Все будет решать Украина

Как подчеркнул Юнус, для Украины уже достаточна поддержка этих двух государств, которые в свое время развалили СССР. Также очень важно, что в Европе есть несколько достойных стран и политиков, последовательно помогающих ВСУ.

Не стоит обращать внимание на информационные вбросы по принуждению Украины к переговорам. Все будет решать не закулисья, а президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и в целом военно-политическое руководство.

Если за кулисами и последуют какие-то разговоры о переговорах, то вообще не реагируйте. Они были возможны только в начале войны, когда все готовились к вашей капитуляции. Потому и были определенные переговоры в Стамбуле. Но вы уперлись рогами,

– отметил Юнус.

Эксперт считает это действительно правильным решением. На время переговоров в Стамбуле Украина была в ситуации 2015 после Иловайска и Дебальцево, когда Киев заставили пойти на переговоры. Ведь тогда Россия угрожала дальнейшими действиями.

В этот раз Украина набралась сил и оказала мощное сопротивление оккупантам и не пошла на требования Кремля. После этого тема переговоров осталась только в информационной плоскости.

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