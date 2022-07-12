Освобождение Херсона будет решающим

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, ставки уже сделаны – это российские намерения взять Славянск против украинских планов по освобождению Херсона.

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Это, по мнению публициста, и станет решающей стадией войны. Ведь освобождение Юга вместе с Херсоном повлечет за собой огромный психологический шок в России. Это коснется как глубинного "телевизионного" народа, ведь российские пропагандисты будут вынуждены "засунуть языки в одно место", так и высших чинов. В частности, безусловно, потеря контроля над Херсоном произведет очень серьезное впечатление "в бункере".

Опущенный пахан – уже не пахан в таких ситуациях,

– говорит Пионтковский о путине.

Поэтому публицист считает перспективу в войне на ближайшие полтора месяца именно такой – Херсон или Славянск. "Мы с вами, конечно, убеждены, что Херсон. А путин все еще почему-то надеется, что Славянск", – подытожил он.

Когда именно освободят Херсон

Кроме того, Пионтковский даже предположил, когда именно украинские силы освободят Херсон. Он считает, что это произойдет во второй половине августа и станет началом драматического периода падения России.

Ресурсов, а именно личного состава для проведения дальнейших наступательных операций у Путина нет. Для него важно взять Славянск, но для этого не хватает качественных резервов. Чтобы получить их, нужно провести мобилизацию, а этого российский диктатор сделать не может.

Пионтковский о том, когда именно ВСУ освободят Херсон: смотрите видео