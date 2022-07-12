Звільнення Херсона буде вирішальним

Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, ставки вже зроблені – це російські наміри взяти Слов'янськ проти українських планів щодо звільнення Херсона.

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Це, на думку публіциста, і буде вирішальною стадією війни. Адже звільнення Півдня разом із Херсоном спричинить величезний психологічний шок у росії. Це торкнеться, як глибинного "телевізійного" народу, адже російські пропагандисти будуть вимушені "засунути язики в одне місце", так і вищих чинів. Зокрема, безперечно, втрата контролю над Херсоном справить дуже серйозне враження "у бункері".

Опущений пахан – вже не пахан в таких ситуаціях,

– каже Піонтковський про путіна.

Тож публіцист вважає перспективу у війні на найближчі півтора місяця саме такою – Херсон або Слов'янськ. "Ми з вами, звичайно, переконані, що Херсон. А путін все ще чомусь сподівається, що Слов'янськ", – підсумував він.

Коли саме звільнять Херсон

Крім того, Піонтковський навіть припустив, коли саме українські сили звільнять Херсон. Він вважає, що це відбудеться у другій половині серпня і стане початком драматичного періоду падіння росії.

Ресурсів, а саме особового складу для проведення подальших наступальних операцій у путіна немає. Для нього важливо взяти Слов'янськ, але для цього бракує якісних резервів. Щоб отримати їх, потрібно провести мобілізацію, а цього російський диктатор зробити не може.

Піонтковський про те, коли саме ЗСУ звільнять Херсон: дивіться відео