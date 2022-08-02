Несмотря на огромные потери, российские военные не оставляют попыток штурмовать новые населенные пункты. Об этом свидетельствуют данные, которыми 2 августа поделились в Генштабе.

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Горячее сейчас на Востоке и Юге

Следует понимать, что на всей территории Украины сохраняется угроза атак со стороны оккупантов. Но если мы уже говорим о линии фронта, то больше всего столкновений наблюдается именно на Востоке и Юге нашего государства.

Так, враг не прекращает обстреливать населенные пункты на Славянском направлении. Открывали огонь оккупанты вблизи Курульки, Грушевахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового. Кроме того, рядом с Дибривным нанесли авиаудар.

Что касается Донецкого направления, то здесь все без изменений. Захватчики планируют наступать на Бахмутское и Авдеевское направления.

Краматорское направление оккупанты обстреливают как из танков, так и из артиллерии. Атакам подверглись районы Серебрянки, Северска, Звановки, а также Донецкого. Вблизи Серебрянки также нанесли авиаудары. Неподалеку от Ивано-Дарьевки зафиксировали штурмовые действия оккупантов. Правда, там им пришлось отойти из-за отсутствия какого-либо успеха.

Если говорить о Бахмутском направлении, то враг здесь обстреливал как военную, так и гражданскую инфраструктуру. Перепало районам Яковлевки, Соледара, Бахмута, Кодемы, Семигорье, Майского и Зайцево. Кроме того, оккупанты по авиации били вблизи Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

Тем временем в районах Яковлевки, вершины, Кодемы и Майского ВСУ удалось отразить штурмовые действия. Вблизи Зайцево и Бахмута идут бои.

Обстреливал враг также Авдеевское направление. Под огонь попали районы Авдеевки, Нетайлового, а также Нью-Йорка. Из авиации оккупанты били вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Кроме того, пытались враги штурмовать неподалеку Авдеевки, но и там не преуспели. Поэтому пришлось отступить. В то же время отметим, что вблизи Песков боевые действия все еще продолжаются.

Не прекращаются обстрелы на Новопавловском и Запорожском направлениях. Захватчики били по районам Марьинки, Константиновки, Новоселки, Павловки, волшебного и Малой Токмачки. Жалкие попытки выдвинуть разведывательную группу враг предпринял близ Новополя. Там ВСУ обнаружили захватчиков, открыли огонь и обезвредили оккупантов.

Что касается Южнобугского направления, то там у врага неизменная цель. Он делает все возможное, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Кроме того, оккупанты систематически обстреливают районы Николаева, Трудолюбівки, Токаревого, Тополиного, Князівки, Осокорівки, Апостолового, Ивановки Посад-Покровского, Новогригорьевка, Кобзарцев, Широкого и Андреевки. Штурмовые действия наблюдались вблизи Трудолюбовки. Но и там у захватчиков не было никаких успехов, что заставило их отступать.

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