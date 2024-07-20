06:39, 20 июля

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Киев ударными БпЛА. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков дрона.

Они зафиксированы в Соломенском районе столицы. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших не поступало.