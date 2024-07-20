В ночь на 20 июля россияне запускали "Шахеды". Об этом и других важных событиях 24 Канал рассказывает в материале.

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06:40, 20 июля

Враг обстрелял энергообъект на Сумщине

В ночь на 20 июля Россия атаковала энергообъект на Конотопщине "Шахедами". Последствия вражеской атаки ликвидируются.

Еще один из вражеских беспилотников был уничтожен силами противовоздушной обороны.

06:39, 20 июля

"Шахеды" атаковали Киев

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Киев ударными БпЛА. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков дрона.

Они зафиксированы в Соломенском районе столицы. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

06:27, 20 июля

Россияне атаковали Полтавскую область

Полтавская область снова попала под удар врага в ночь на 20 июля.

В Миргородском районе была повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших.