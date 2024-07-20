У ніч проти 20 липня росіяни запускали "Шахеди". Про це та інші важливі події 24 Канал розповідає у матеріалі.

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06:40, 20 липня

Ворог обстріляв енергооб'єкт на Сумщині

У ніч на 20 липня Росія атакувала енергооб'єкт на Конотопщині "Шахедами". Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

Ще один з ворожих безпілотників був знищений силами протиповітряної оборони.

06:39, 20 липня

"Шахеди" атакували Київ

У ніч на 20 липня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків дрона.

Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.

06:27, 20 липня

Росіяни атакували Полтавщину

Полтавська область знову потрапила під удар ворога у ніч проти 20 липня.

У Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.