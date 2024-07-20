У ніч проти 20 липня росіяни запускали "Шахеди". Про це та інші важливі події 24 Канал розповідає у матеріалі.
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Ворог обстріляв енергооб'єкт на Сумщині
У ніч на 20 липня Росія атакувала енергооб'єкт на Конотопщині "Шахедами". Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.
Ще один з ворожих безпілотників був знищений силами протиповітряної оборони.
"Шахеди" атакували Київ
У ніч на 20 липня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків дрона.
Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.
Росіяни атакували Полтавщину
Полтавська область знову потрапила під удар ворога у ніч проти 20 липня.
У Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.