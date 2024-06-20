Продолжаются 847 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, достижения на международной арене, последствия ракетных обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
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Дроны атаковали российский НПЗ в Энеме
В ночь на 20 июня в России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников возле Афипского НПЗ и нефтебазы в Энеме.
Очевидцы сообщили о серии взрывов около 2:30 ночи в районе Афипского, но информация о пострадавших не поступала.
Повреждены энергообъекты в 4 областях
Сегодня ночью российские БпЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины,
– говорится в сообщении.
Там сообщили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются.
В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий.
В Винницкой области есть попадание "Шахеда"
Сергей Борзов, руководитель Винницкой ОГА, в 04:27 сообщил в соцсетях, что в результате атаки России в области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Предварительно, без пострадавших. Все необходимые службы работают на месте происшествия.
Последствия атаки на Киев
Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы),
– говорится в сообщении КГВА,
По состоянию на 5 утра в столице не зафиксировано разрушений и пострадавших.
Взрывы на Днепропетровщине и Запорожье
В 04:16 местные сообщества Днепропетровской области в социальных сетях сообщили, что в регионе слышали звук взрыва. В то же время мониторы отмечали, что есть угроза применения баллистического вооружения – из Крыма или с территории Воронежской области России.
В 03:37 Воздушные силы написали, что фиксируют ракету курсом на Днепр – Запорожье. Через минуту в Запорожской ОВА отметили, что прогремел взрыв. При этом мониторы добавляли, что в этом случае могло говориться о применении управляемой авиационной ракеты.