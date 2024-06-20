07:17, 20 июня

Сегодня ночью российские БпЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины,

– говорится в сообщении.

Там сообщили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются.

В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий.