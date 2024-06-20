07:12, 20 червня

Силами й засобами Протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили),

– мовиться у повідомленні КМВА,

Станом на 5 ранку у столиці не зафіксовано руйнувань та потерпілих.