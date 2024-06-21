07:31, 21 июня

Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт,

– заявил министр внутренних дел.

Он понимает, что военные хотят демобилизоваться. Однако есть ситуация на фронте и в государстве, которую необходимо удержать. Для этого Украине нужны опытные военные.

Игорь Клименко объяснил: те люди, которые сейчас тренируются на полигоне, станут опытными военными через несколько месяцев.