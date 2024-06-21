Триває 848 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Канал зібрав у цьому матеріалі головні події на фронті за 21 червня та короткий огляд міжнародної ситуації. Також пишемо про наслідки ворожих обстрілів.
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Що відбувається на фронті у 848 день війни
Росіяни зранку били по Нікопольщині
Окупанти продовжували бити по тамтешніх територіях увечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок.Агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе. Головне – усюди минулося без загиблих та постраждалих,
– написав Сергій Лисак.
Ігор Клименко заявив, що демобілізація наразі неможлива
Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації чинних бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт,
– заявив міністр внутрішніх справ.
Він розуміє, що військові хочуть демобілізуватись. Проте є ситуація на фронті та в державі, яку необхідно утримати. Для цього Україні потрібні досвідчені військові.
Ігор Клименко пояснив: ті люди, які наразі тренуються на полігоні, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.
Ворог кілька разів за ніч атакував Кіровоградську область крилатими ракетами
Протягом ночі сирена на Кіровоградщині лунала тричі. Двічі росіяни запускали на область ракети. Моніторингові канали припустили, що це були Х-59, які випускав новітній винищувач Су-57.
Згодом у ПС підтвердили цю інформацію – це були Х-59 або Х-69.
Ільський НПЗ уночі був під атакою
40 вибухів чули вночі в Краснодарському краї. Один із дронів упав на Ільський нафтопереробний завод, була пожежа. Є кілька постраждалих.
Вибухи в Краснодарському краї
Дрони атакували російський Єйськ, де розташований військовий аеродром, і населений пункт Яблоновський в Адигеї.
Пентагон спростував, що розширив угоду з Києвом щодо ударів по Росії
Раніше це припустили в CNN. Посадовці кажуть, що нічого не змінилося.
ІТ-армія України поклала російську банківську систему
Внаслідок DDoS-атаки зупинили роботу такі сервіси:
- ВТБ;
- Сбербанк;
- Тінькофф;
- Альфа-Банк;
- Білайн;
- МТС;
- Ростелеком;
- Газпромбанк;
- Мегафон,
- СБП;
- НСПК;
- ЄИРЦ.
Де може відбутися другий Саміт миру
Україна налаштована на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн Глобального Півдня, сказав Дмитро Кулеба. Там є "декілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту".