07:31, 21 червня

Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації чинних бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт,

– заявив міністр внутрішніх справ.

Він розуміє, що військові хочуть демобілізуватись. Проте є ситуація на фронті та в державі, яку необхідно утримати. Для цього Україні потрібні досвідчені військові.

Ігор Клименко пояснив: ті люди, які наразі тренуються на полігоні, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.