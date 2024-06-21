Зокрема, на території окупованих територіях поширена мілітаризована організація "юнармія". Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що подібних їй "громадських організацій" є ще дуже багато.

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Мілітаризація дітей тепер примусова

Російські сапери у тимчасово окупованому Маріуполі організували гру "Пабєда", на яких вчили дітей розмінуванню та використовуванню нових видів зброї. Крім того, росіяни влаштували військово-польовий табір "юнармії".

Це дно, у якого насправді немає межі. Росіяни її постійно пробивають. Не дарма вони розгалужують систему "юнармії" та псевдогромадських організацій, пов'язаних з дітьми, адже вони всі займаються зброєю у тому чи іншому вигляді. Немає такої організації, яку привезли росіяни, що не пов'язана з мілітаризацією,

– пояснив Петро Андрющенко.

Дітей змушують не лише займатися розміновуванням та тримати у руках зброю. Вони ще й бігають у протигазах під димовими шашками.

"Це навіть не радянщина – це тотальна мілітаризація, яка з нового року стане ще більшою. Тому що з 2025 року на території Маріуполя діти не можуть не бути частиною будь-якої подібної організації, починаючи вже з 1 – 2 класу, – зауважив Андрющенко.

Мовиться не лише про згадану "юнармію", а й також "молоду гвардію" – псевдокомсомол. Росіяни ще й заново відроджують піонерські організації.

Нагадаємо, що на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі, росіяни мають серйозні агітаційні програми. Дітей цілеспрямовано "годують" інформацією, яка розпалює ненависть до усього українського.