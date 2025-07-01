Посол Бельгии в Украине Люк Якобс сказал 24 Каналу, что надавить на Владимира Путина можно, если существенно повысить цену войны для России.

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Какой эффективный рычаг влияния на Путина

Люк Якобс отметил, что нужно сформировать единый фронт, чтобы направить агрессору четкий сигнал, который должен быть подкреплен жесткими санкциями.

По его словам, прежде всего важно тщательно проанализировать, насколько эффективны уже принятые пакеты санкций, как их можно улучшить и обеспечить успешную реализацию.

Он констатировал, что еще есть пространство для введения дополнительных санкций. Поэтому нужно действовать очень разумно, определяя сферы, в которых можно существенно повысить цену войны для России и определить направления, на которые можно давить.

Также, заметил Люк Якобс, нужно понимать, как противодействовать обходу Россией санкций, выявляя каналы, через которые это становится возможным.

Санкции действительно причиняют боль российской военной машине,

– подчеркнул посол Бельгии в Украине.

Именно поэтому, добавил он, когда был поднят вопрос о формулировке условий прекращения огня, Россия сразу же заговорила об отмене санкций.

К слову, в Кремле тем временем продолжают делать вид, что санкции не наносят России значительный ущерб. Там уверяют, что уже научилась преодолевать последствия экономических ограничений. Спикер президента России Дмитрий Песков даже заявил, что очередной санкционный пакет Евросоюза не заставит Россию садиться за стол переговоров.