Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. По его словам, оккупанты не смогли ничего сделать в ответ на отличные мероприятия от Вооруженных Сил Украины.

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Судя по всему, украинские военные уже подкрались к Сватово с нескольких сторон. Оккупантам там сейчас очень сложно.

Я так понимаю, что Сватово отрезано и с севера, и с юга. Праздничный день там уже близко. Но насколько он растянется во времени – неизвестно. Сватово связано с Кременной, а там и Лисичанск. Оно все может осыпаться в оккупантов. Сватово здесь, как первая вишня на тортике. Ждем,

– отметил Карась.

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Как рассказал Карась, недавно украинские военные уничтожили множество морских пехотинцев из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота. Такие заявления распространялись по сети российских телеграмм-каналов.

В настоящее время известно около 300 погибших и раненых. Кроме того, на этих местах была еще одна бригада захватчиков и так называемый "спецназ" донецких боевиков. Об этих потерях оккупанты ничего не говорят.

Всю ночь за этим копался. Нашел тех, кому можно доверять. Там около 75% участников штурма из морской пехоты погибли, а еще были и другие подразделения. Если погибли где-то 75%, то штурмовали около 400 – 500 человек. Суммарно их было где-то 900 – 1000. Это полк. Бригада осталась со штабом, водовозками и политруком. А штурмовиков нет,

– рассказал Карась.

ВСУ уже подкрались к Сватово – Карась: смотрите видео

Напомним, 6 ноября оккупанты из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота начали рассказывать, что в них за несколько дней выбыло уже 300 человек. Там были как "двухсотые", так и "трехсотые" и пропавшие без вести.

Из-за таких потерь оккупанты начали жаловаться своему губернатору. Они сердиты на своих командиров, бросивших их как "пушечное мясо". Якобы один из генералов получил бонусы, а другой стал "героем России". Больше об этой интересной ситуации смотрите по ссылке.