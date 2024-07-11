По данным журналистов Financial Times в Поднебесной обрушились с критикой на Североатлантический альянс в отношении обвинений в помощи России в войне против Украины.

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Что ответили в Пекине на обвинения в поддержке России в войне

На ежегодном саммите НАТО в Вашингтоне, было обнародовано совместное заявление, в котором отмечается "значительная поддержка Пекином оборонно-промышленной базы России". НАТО выразила обеспокоенность усилением угрозы, которую Россия представляет для своих соседей и евроатлантической безопасности в результате такой поддержки.

После этого Пекин подал протест НАТО относительно обвинений, выдвинутых против него. Китайские власти назвали эти обвинения "провокационными, содержащими явную ложь и клевету"., содержащими явную ложь и клевету".

Кроме того, представительство Китая при ЕС выразило свою позицию относительно войны в Украине, подчеркнув приверженность к поиску политического решения урегулирования войны. Представительство также уточнило, что Китай не поставлял никакого летального оружия ни одной стороне, вовлеченной в конфликт. Кроме того, они заявили, что крайне важно, чтобы "нормальные торговые потоки" с Россией продолжались без каких-либо перебоев или принуждения.

В то же время Пекин предостерег альянс "держаться подальше от Азии", которая, по его словам, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".

НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе...мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными державами для сохранения гегемонии,

– говорится в заявлении Китая.

К слову, НАТО в своей декларации определило также и других союзников России в войне против Украины. Среди этих стран также Иран и Северная Корея, которые поставляют стране-агрессору необходимое оружие.