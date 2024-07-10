Визит Орбана в Пекин очень четко продемонстрировал, что Китай полностью вовлечен в войну России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил президент ОО Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов.

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"Визит Орбана в Пекин очень четко продемонстрировал, что КНР полностью вовлечена в российскую войну против Украины. Он рассказывает о войне, что он миротворец. Затем он поехал в КНР, это прямая связь с главным спонсором России, с главным бенефициаром российской войны", – сказал он.

Связь Орбана с Китаем

Есть информация, что Орбан направил в Евросоюз циничное письмо о "мире для Украины". Президент ОО Либерально-демократическая лига Украины отметил, что если он правдивый, то премьер-министр Венгрии пытается продвигать идею Пекинской мирной конференции, которую Россия открыто поддерживала ранее.

В Кремле неоднократно заявляли, что готовы устраивать якобы "мирные переговоры" только под модерацией Си Цзиньпина. Сейчас Орбан заявляет, что это лучший путь. Он произнес требования кремлевского диктатора Владимира Путина за 2022 год. Фактически он говорит, что "если вам не нравятся эти требования, идите в Пекин, он отвергнет большинство пунктов Путина и России, предложит то, что будет наиболее выгодно КНР".

Это, конечно, касается оккупации украинских территорий. Далее он отмечает, что будут жертвы. Здесь фактически угрозы, что будет усиливаться эскалация. Когда Орбан озвучил то, что услышал от президента Украины нашу позицию, сразу после этого мы увидели большой обстрел Украины 8 июля. Это еще раз доказывает большую связь между всем, что делает Россия, и верификацию со стороны Пекина,

– считает Артур Харитонов.

Позиция Виктора Орбана: последнее

Впервые за 12 лет Виктор Орбан посетил Киев 2 июля. Уже 5 июля венгерский политик совершил визит в Москву. 8 июля Виктор Орбан прибыл в Китай и и встретился с Си Цзиньпином. Премьер-министр Венгрии заявил, что Китай – это ключевая сила в создании условий для мира в российско-украинской войне.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после поездки в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо. Там он якобы изложил "резюме" его переговоров с Владимиром Путиным. В своем письме венгерский премьер фактически пересказал тезисы российской пропаганды о "мире для Украины".