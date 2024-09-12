Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем российского совбеза Шойгу в Санкт-Петербурге.

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Китай продолжит продвигать свой "мирный план"

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" – так Китай называет полномасштабную войну России против Украины. Ван И заявил, что Пекин якобы "всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу".

Китай будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны, а также за содействие политическому урегулированию "кризиса",

– цинично заявили в МИД.

Также отметили, что Шойгу представил позицию страны-агрессора и приветствовал "консенсус из 6 пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией.