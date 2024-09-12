Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі з секретарем російського радбезу Шойгу в Санкт-Петербурзі.

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Китай продовжить просувати свій "мирний план"

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо "української кризи" – так Китай називає повномасштабну війну Росії проти України. Ван Ї заявив, що Пекін нібито "завжди дотримувався об'єктивної та справедливої ​​позиції щодо українського питання".

Китай продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародній спільноті для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни, а також за сприяння політичному врегулюванню "кризи",

– цинічно заявили в МЗС.

Також зазначили, що Шойгу представив позицію країни-агресора і привітав "консенсус з 6 пунктів", запропонований спільно Китаєм і Бразилією.