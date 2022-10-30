Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты, имея преимущество в артиллерии, боеприпасах, владея ресурсами так называемых 1 и 2 армейских корпусов и частными военными компаниями, не могут взять ни Бахмут, ни Авдеевку.

К теме Более 300 уничтожено: в Воздушных Силах ВСУ рассказали о борьбе с иранскими дронами

В 2023 году у россиян будет коллапс оборонительных действий

Как отмечает Коваленко, оккупанты пока могут находиться в обороне. Однако их ресурс постепенно стачивается.

Они не могут вести наступательные действия, а в обороне у них тоже уменьшается ресурс. Уверен, что в 2023 году у них будет, скажем так, коллапс оборонительных действий. В это время они полноценно его почувствуют. Не смогут держаться ни на одном из направлений, ни на одной из локаций,

– считает Коваленко.

Оккупанты не способны нормально организовать собственную логистику. Те запасы боеприпасов на складах и арсеналах хранения вблизи Украины выполняют только транзитную функцию. Большинство снарядов едут из Центрального и Восточного военных округов, которые находятся в тысячах километров от зоны боевых действий.

Они загружают 500 тонн боеприпасов где-нибудь в Уссурийске. Этого хватает при такой линии фронта менее чем на сутки. Едут эти эшелоны около 2 – 3 недель,

– подчеркнул Коваленко.

Он отмечает, что логистически российские оккупанты не могут надлежащим образом обеспечивать собственные войска. Со временем это приведет к тому, что оккупанты не смогут держать оборону.

В 2023 году в оккупантов будет коллапс оборонительных действий, – Коваленко: смотрите видео

Добавим, количество уничтоженных оккупантов растет каждый день. За минувшие сутки, 29 октября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 950 захватчиков. Всего за все время полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправились уже 71 200 российских оккупантов.

Кроме того, украинские военные уже уничтожили 2 672 единицы вражеских танков, 5 453 боевых бронированных машин, 1 724 артиллерийских систем, 383 реактивные системы залпового огня, 197 средств ПВО, 274 самолета, 252 вертолета и т.д. Больше статистики смотрите по ссылке.