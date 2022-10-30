Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, окупанти, маючи перевагу в артилерії, боєприпасах, володіючи ресурсами так званих 1 та 2 армійських корпусів та приватними військовими компаніями, не можуть взяти ні Бахмут, ні Авдіївку.

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У 2023 році в росіян буде колапс оборонних дій

Як наголошує Коваленко, окупанти поки можуть перебувати в обороні. Однак їхній ресурс поступово сточується.

Вони не можуть вести наступальні дії, а в обороні в них також зменшується ресурс. Впевнений, що в 2023 році в них буде, скажімо так, колапс оборонних дій. Саме тоді вони повноцінно його відчують. Не зможуть триматися на жодному з напрямків, на жодній з локацій,

– вважає Коваленко.

Окупанти не здатні нормально організувати власну логістику. Ті запаси боєприпасів на складах та арсеналах збереження поблизу України зараз виконують лише транзитну функцію. Більшість снарядів їде з Центрального та Східного військових округів, які за тисячі кілометрів від зони бойових дій.

Вони завантажують 500 тонн боєприпасів десь в Уссурійську. Цього вистачає при такій лінії фронту менш ніж на добу. Їдуть ці ешелони близько 2-3 тижнів,

– підкреслив Коваленко.

Він наголошує, що логістично російські окупанти не можуть належно забезпечувати власні війська. З часом це призведе до того, що окупанти не зможуть тримати оборону.

У 2023 році в окупантів буде колапс оборонних дій – Коваленко: дивіться відео

Додамо, кількість знищених окупантів зростає кожного дня. За минулу добу, 29 жовтня, Збройні Сили України ліквідували аж 950 загарбників. Загалом за весь час повномасштабного вторгнення на "концерт до Кобзона" відправилися вже 71 200 російських окупантів.

Окрім того, українські військові вже знищили 2672 одиниці ворожих танків, 5453 бойових броньованих машин, 1724 артилерійських систем, 383 реактивні системи залпового вогню, 197 засобів ППО, 274 літаки, 252 гелікоптери тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.