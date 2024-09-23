Это произошло, когда российский диктатор решил начать полномасштабную войну против Украины. Об этом Метте Фредериксен заявила в интервью журналистам Bloomberg.

Интересно Дания была готова передать F-16 Украине еще с начала большой войны, – премьер-министр

Что сказала Фредериксен о помощи Украине

Метте Фредериксен, говоря о помощи Украине в войне, отметила, что стоит перестать вести дискуссии относительно "красных линий" для Владимира Путина. Премьер Дании отметила, что подобные обсуждения дали россиянам "слишком хорошую карту в их руки".

До этого, ключевые западные страны, включая США, отказывали Украине в праве использовать ракеты западного производства для поражения целей в глубине территории России, опасаясь эскалации продолжающейся войны.

Также союзники Украины в Европе и США то и дело колебались относительно отправки оборудования – например, танков и определенных ракет, чтобы в конце концов поддаться многим просьбам Украины.

"Были постоянные дискуссии на тему: "Разрешено ли нам давать это?". Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые есть. И я считаю, что ограничения на использование оружия нужно снять", – заявила Фредериксен.

Глава датского правительства опровергла любые предположения, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами, для ударов на большие расстояния в России якобы будет означать эскалацию, которая втянет союзников Киева в драку.

Важнейшая красная линия уже пройдена. И это было тогда, когда россияне зашли в Украину. Поэтому я не приму эту отговорку, и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине,

– сказала она.

Как Дания продолжит помогать Украине

Фредериксен отметила, что Дания начала направлять свои средства непосредственно на оборонную промышленность Украины, чтобы помочь расширить вооруженный потенциал страны. Премьер Дании сказала, что этот подход оказался более эффективным, и она хочет помочь собрать больше средств.

"Если откровенно, они (украинцы – 24 Канал) просто быстрее. Это, пожалуй, самое большое выражение того факта, что мы все еще находимся в мирном понимании с точки зрения промышленности, бюрократии, правил, тендеров и других камней преткновения, которые мы установили для себя в Европе. У украинцев этого нет", – объяснила она.

Лидер Дании отметила, что любой путь к миру должен предусматривать согласие обеих сторон, твердо заявив, что России не позволят аннексировать ни одну часть Украины.

Она также выразила скептицизм относительно потенциальных преимуществ текущих переговоров для президента Путина, подчеркнув его предыдущие действия в различных регионах, а также кибератаки и дезинформационные усилия, направленные на Европу.

Фредериксен также подчеркнула широкое участие России в глобальных конфликтах, отметив ее действия не только в Украине, но и на Западных Балканах, Ближнем Востоке, в Африке и Сахельском регионе. Глава правительства Дании отметила, что страна-агрессор пытается дестабилизировать весь мир.