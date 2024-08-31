Фредриксен заявила, что Украина должна была получить западные истребители раньше. Также она подтвердила, что Дания передала свои F-16 Украине без каких-либо ограничений.

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Когда Дания хотела передать свои F-16 для Украины

Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение, или нет

– заявила премьер-министр.

Фредриксен не уточняла, кто именно задерживал поставки самолетов, но подчеркнула важность того, чтобы Украина получила от Запада все необходимое оружие.

"Невозможно победить без оружия. И единственный путь к победе – это дать украинцам то, что им нужно", – отметила Фредриксен.

Она также подтвердила, что Дания передала свои F-16 без ограничений по их использованию. Единственное требование – соблюдать международное право. Во всем остальном ограничений нет.

Напомним, что Генерал ВВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может использовать предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по России. Он также заявил, что Курская операция является "блестящей на практическом уровне".