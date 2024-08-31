В материале отмечается, что с прибытием F-16 дебаты по отправке американских гражданских лиц в Украину стали более критичными. Совет национальной безопасности рассматривал предложение об отправке подрядчиков, однако, по мнению разведки и других ведомств, это сейчас слишком рискованно.

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Почему США колеблются с отправкой специалистов для ремонта F-16 в Украину

Разведка выразила обеспокоенность в связи с перспективой нападения России на американских подрядчиков в Украине,

– сообщил представитель США.

Вместо этого в США надеются, что европейские страны возьмут на себя значительную часть, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16.

В то же время некоторые представители Министерства обороны США поддерживали идею отправки ремонтных специалистов.

Однако Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразили беспокойство из-за отсутствия у Пентагона надлежащих планов реагирования на случай, если на этих людей нападет Россия.

В издании отметили, что Украине будет сложно поддерживать F-16 в рабочем состоянии без гражданских американских подрядчиков. Однако, судя по всему, отправка американских специалистов в Украину остается для Белого дома красной линией.