У матеріалі зазначається, що з прибуттям F-16 дебати щодо відправлення американських цивільних осіб в Україну стали критичнішими. Рада національної безпеки розглядала пропозицію щодо відправлення підрядників, проте, на думку розвідки та інших відомств, це зараз є надто ризикованим.

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Чому США вагаються із відправкою фахівців для ремонту F-16 до України

Розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні,

– повідомив представник США.

Замість цього у США сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе значну частину, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

Водночас деякі представники Міністерства оборони США підтримували ідею відправки ремонтних фахівців.

Однак Байден і його радник з національної безпеки Джейк Салліван висловили занепокоєння через відсутність у Пентагону належних планів реагування на випадок, якщо на цих людей нападе Росія.

У виданні зазначили, що Україні буде складно підтримувати F-16 у робочому стані без цивільних американських підрядників. Проте, судячи з усього, відправка американських фахівців в Україну залишається для Білого дому червоною лінією.