Фредріксен заявила, що Україна мала отримати західні винищувачі раніше. Також вона підтвердила, що Данія передала свої F-16 Україні без будь-яких обмежень.

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Коли Данія хотіла передати свої F-16 для України

Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення, чи ні

– заявила прем'єрка.

Фредріксен не уточнювала, хто саме затримував постачання літаків, але наголосила на важливості того, щоб Україна отримала від Заходу всю необхідну зброю.

"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги – це дати українцям те, що їм потрібне", – зазначила Фредріксен.

Вона також підтвердила, що Данія передала свої F-16 без обмежень щодо їх використання. Єдина вимога – дотримуватися міжнародного права. У всьому іншому обмежень немає.

Нагадаємо, що Генерал ВПС Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по Росії. Він також заявив, що Курська операція є "блискучою на практичному рівні".