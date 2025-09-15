Нам надо готовить военных и народ к еще одному году войны, – Марченко
- Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что война в Украине может продлиться еще до одного года, и призывает готовить военных и народ к этому.
- Для покрытия дефицита государственного бюджета Украина ищет дополнительное финансирование, в частности около 16 миллиардов евро.
Министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что война в Украине может продолжаться еще до одного года. Поэтому к этому надо готовить военных, народ, а также искать соответствующее финансирование.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Марченко во время Ежегодной встречи YES в Киеве.
Что сказал Марченко о войне в Украине?
Сергей Марченко отметил, что война в Украине продолжается и даже может затянуться еще и в следующем году. Поэтому сейчас наше государство ищет, какими способами можно покрыть дефицит государственного бюджета.
Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году – 24 Канал). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться,
– сказал глава Минфина.
Также Марченко отметил, что надо готовить и военных, и людей к еще одному году войны, а для этого нужны средства.
"Я бы потребовал больше денег для Украины, если бы у меня была волшебная палочка. На самом деле нужно еще примерно 16 миллиардов евро", – отмечает министр финансов.
Кроме того, Марченко добавил, что расчеты еще продолжается, и Украина надеется найти общий язык с партнерами по финансированию в следующем году, потому что это является ключевым вопросом.
Какие прогнозы дают аналитики относительно возможного продолжения войны?
Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что Россия, вероятно, готовится к боевым действиям в 2026 году, но сомневается в возможностях российской военной промышленности. Ходжес предположил, что Россия сможет продолжать войну еще год или полтора.
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что война может закончиться до конца 2026 года, если произойдет совпадение многих факторов. Речь идет об усилении санкционного, экономического давления на Россию, увеличение оборонной и экономической помощи Украине, более жесткую позицию партнеров.
В то же время заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий объяснил, что Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Причиной этого являются высокие расходы войны, что негативно влияют на экономику.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также говорил, что война в Украине может продолжиться в этом году и перейти в следующий 2026 год.