15 сентября, 18:13
Нам надо готовить военных и народ к еще одному году войны, – Марченко

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что война в Украине может продлиться еще до одного года, и призывает готовить военных и народ к этому.
  • Для покрытия дефицита государственного бюджета Украина ищет дополнительное финансирование, в частности около 16 миллиардов евро.

Министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что война в Украине может продолжаться еще до одного года. Поэтому к этому надо готовить военных, народ, а также искать соответствующее финансирование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Марченко во время Ежегодной встречи YES в Киеве.

Что сказал Марченко о войне в Украине?

Сергей Марченко отметил, что война в Украине продолжается и даже может затянуться еще и в следующем году. Поэтому сейчас наше государство ищет, какими способами можно покрыть дефицит государственного бюджета.

Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году – 24 Канал). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться, 
– сказал глава Минфина.

Также Марченко отметил, что надо готовить и военных, и людей к еще одному году войны, а для этого нужны средства.

"Я бы потребовал больше денег для Украины, если бы у меня была волшебная палочка. На самом деле нужно еще примерно 16 миллиардов евро", – отмечает министр финансов.

Кроме того, Марченко добавил, что расчеты еще продолжается, и Украина надеется найти общий язык с партнерами по финансированию в следующем году, потому что это является ключевым вопросом.

Какие прогнозы дают аналитики относительно возможного продолжения войны?

  • Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что Россия, вероятно, готовится к боевым действиям в 2026 году, но сомневается в возможностях российской военной промышленности. Ходжес предположил, что Россия сможет продолжать войну еще год или полтора.

  • Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что война может закончиться до конца 2026 года, если произойдет совпадение многих факторов. Речь идет об усилении санкционного, экономического давления на Россию, увеличение оборонной и экономической помощи Украине, более жесткую позицию партнеров.

  • В то же время заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий объяснил, что Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Причиной этого являются высокие расходы войны, что негативно влияют на экономику.

  • Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также говорил, что война в Украине может продолжиться в этом году и перейти в следующий 2026 год.