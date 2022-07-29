Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду 29 июля на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоганнисом. Она не исключила, что в случае эскалации отношений с россией, Молдова будет просить помощи у Румынии.

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Санду о подготовке к "наиболее пессимистичному" сценарию

На пресс-конференции журналисты спросили Майю Санду, существует ли риск ухудшения отношений между россией и Молдовой, в частности, расширение военных действий на территорию последней. Президент ответила, в таком случае Молдова будет ждать помощь от румынских властей.

Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе и наиболее пессимистичный. Мы готовимся ко всем сценариям. И если россия попытается напасть на Молдову, очевидно, что мы обратимся за помощью,

– заявила Санду.

Глава Молдовы также прокомментировала ситуацию по евроинтеграции страны и замороженному конфликту в непризнанном Приднестровье.

На пути к европейской интеграции нам нужно решить несколько проблем. Даже если урегулирование приднестровского конфликта не указано как условие ЕС, мы осознаем, что должны найти его разрешение.

– добавила политик.

Майя Санду также отметила, что происходящее сегодня в Украине однозначно повлияет на то, как и как быстро Молдова сможет урегулировать ситуацию с Приднестровьем.

Напомним, что 28 июля в Молдове продолжили действие чрезвычайного положения, которое было введено в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Оно продлится еще не менее 60 дней.

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