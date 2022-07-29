Про це заявила президентка Молдови Майя Санду 29 липня на спільній пресконференції з румунським колегою Клаусом Йоганнісом. Політикиня зауважила, що у разі ескалації відносин з росією, Молдова проситиме допомоги у Румунії.

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Санду про підготовку до "найбільш песимістичного" сценарію

На пресконференції журналісти запитали Майю Санду, чи існує ризик погіршення стосунків між Росією та Молдовою, зокрема розширення воєнних дій на територію очолюваної нею країни. Президентка також відповіла, на яку допомогу від румунської влади очікуватиме у такому разі Молдова.

Ми занепокоєні і допускаємо всі сценарії, зокрема й найбільш песимістичний. Ми готуємося до всіх сценаріїв, і якщо росія спробує напасти на Молдову, очевидно, що ми звернемося за допомогою,

– заявила Санду.

Очільниця Молдови також прокоментувала ситуацію щодо євроінтеграції країни та замороженого конфлікту у невизнаному Придністров'ї.

На шляху до європейської інтеграції нам потрібно розв'язати декілька проблем. Навіть якщо врегулювання придністровського конфлікту не вказане, як умова ЄС, ми усвідомлюємо, що повинні знайти розв'язання цього конфлікту,

– додала політикиня.

До слова, Майя Санду також зауважила, що те, що відбувається сьогодні в Україні, однозначно повпливає на те, яким чином і як швидко Молдова зможе врегулювати ситуацію з Придністров'ям.

Нагадаємо, що 28 липня у Молдові продовжили дію надзвичайного стану, який впровадили на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він триватиме ще щонайменше 60 днів.

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