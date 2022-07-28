Надзвичайний стан продовжили ще на 60 днів. Він триває від самого початку вторгнення росії в Україну.

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В Молдові продовжили режим НС

Парламент Молдови на засіданні 28 липня ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайного стану на запит уряду. "За" проголосували 52 депутати керівної партії "Дія та солідарність". Відлік 60 днів, на які депутати продовжили режим НС, розпочнеться 8 серпня.

Прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця зауважила, що причиною такого рішення є війна, яка триває в Україні, та її наслідки.

Логістичні зв'язки порушені. У багатьох країнах зберігається ризик голоду. Ціни на енергоресурси зростають, а економічна ситуація у світі дуже важка. Блокування українських портів торкається нашого імпорту та експорту,

– зазначила Гаврилиця.

За її словами, війна породжує багато ризиків та ситуацій, коли уряд повинен реагувати миттєво. У Блоці комуністів та соціалістів заявили, що відмовляються голосувати за продовження режиму надзвичайного стану та залишили залу засідання парламенту.

Віцеголова парламенту, депутат-соціаліст Влад Батринча зазначив, що режим НС негативно позначиться на національній економіці.

"У Молдови є всі інструменти, щоб повернутися до нормального життя", – заявив політик.

Зверніть увагу! З 24 лютого режим надзвичайного стану в Молдові вже продовжували кілька разів.

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