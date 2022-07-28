Відповідну інформацію секретар РНБО пояснив 28 липня. До речі, прикордонники розповіли про перші години нападу росіян з білорусі.

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білорусь окупована росією

Ніякої армії у лукашенка вже немає, Білорусь окупована росією, накази про удари по нашій території дає російське керівництво,

– пояснив Олексій Данілов.

Також він пригадав, що нам не вистачає ППО, проте з кожним днем війни наші військові стають усе більш фаховими в цьому питанні. І Україна щодня збиває багато російських ракет.

ЗСУ готові до відсічі

Олексій Данілов у шоу "Говорить Великий Львів" відповів на питання щодо можливості нападу армії лукашенка на Західну Україну.

Секретар РНБО пояснив, що:

білорусь повністю під контролем російських збройних сил;

сам лукашенко навряд чи вже на це впливає;

28 липня саме з території білоруського аеродрому росіяни вдарили по Україні.

"Фактично можна сказати, що білорусь в окупації, вона вже не контролює свій простір, – сказав Данілов.

Додав, що президент України давав завдання Апарату Ради національної безпеки і оборони України перевірити 4 області. Їх та ще 2 додаткові області перевірили.

Ми усвідомлюємо, що відбувається на території білорусі. Розуміємо, наскільки існує та чи інша загроза. Сьогодні я можу сказати, що наші збройні сили та наші війська готові до відсічі, якщо звідти буде йти ворог,

– запевнив Данілов.

Проте додав, що не розкриватиме всі подробиці доповіді розвідників.

Коротко про останні новини з білорусі

28 липня Генштаб ЗСУ оцінив можливість наступу та провокацій з території білорусі. Там пояснили, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка впродовж тижня залишалась контрольованою. Ба більше, ознак того, що з білорусі готується наступ, немає, проте є загроза провокацій.

Варто пригадати, що 28 липня вранці з білорусі випустили 25 ракет по Україні. Їх запустили з аеродрому в Зябрівці Гомельської області.

Також у Генштабі ЗСУ пояснили, що росіяни на Півночі обладнують позиції підрозділів, ведуть розвідку й обстрілюють прикордоння. Зокрема, окупанти намагаються дізнатися розташування систем протиповітряної оборони України.

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