Соответствующую информацию секретарь СНБО объяснил 28 июля. Кстати, пограничники рассказали о первых часах нападения россиян с ,елоруссии.
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беларусь оккупирована россией
Никакой армии у лукашенко уже нет, беларусь оккупирована россией, приказы об ударах по нашей территории дает российское руководство,
– объяснил Алексей Данилов.
Также он напомнил, что нам не хватает ПВО, однако с каждым днем войны наши военные становятся все более профессиональными в этом вопросе. И Украина каждый день сбивает множество российских ракет.
ВСУ готовы к отпору
Алексей Данилов в шоу "Говорит Великий Львов" ответил на вопрос о возможности нападения армии лукашенко на Запад Украины.
Секретарь СНБО пояснил, что:
- беларусь полностью под контролем российских вооруженных сил;
- сам лукашенко вряд ли на это влияет;
- 28 июля именно с территории белорусского аэродрома россияне ударили по Украине.
"Фактически можно сказать, что беларусь в оккупации, она уже не контролирует свое пространство", – сказал Данилов.
Президент Украины давал задачу Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины проверить 4 области. Их и еще 2 дополнительных области проверили.
Мы отдаем себе отчет в том, что происходит на территории беларуси. Понимаем, как существует та либо другая угроза. Сегодня я могу сказать, что наши вооруженные силы и наши войска готовы к отпору, если оттуда будет идти враг,
– заверил Данилов.
Однако добавил, что не будет раскрывать все подробности доклада разведчиков.
Кратко о последних новостях из беларуси
- 28 июля Генштаб ВСУ оценил возможность наступления и провокаций с территории беларуси. Там объяснили, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка в течение недели оставалась контролируемой. Более того, признаков того, что из беларуси готовится наступление, нет, однако есть угроза провокаций.
- Следует вспомнить, что 28 июля утром из беларуси выпустили 25 ракет по Украине. Их запустили с аэродрома в Зябровке Гомельской области.
- Также в Генштабе ВСУ объяснили, что россияне на Севере оборудуют позиции подразделений, ведут разведку и обстреливают границы. В частности, оккупанты пытаются узнать расположение систем противовоздушной обороны Украины.
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