Об этом в эфире 24 канала сказал Валерий Калиновский – собственный корреспондент "Радио Свобода" в беларуси. Он считает, что после поражения в Украине россия может пойти дальше. И ее "жертвой" станет именно беларусь.

Внимание Белорусский оппозиционер назвал условие наступления войск лукашенко на Украину

По его словам, лукашенко может удержаться у власти до падения режима путина. После этого рухнет и белорусская диктатура.

Однако, несмотря на полную поддержку стране-агрессорке, кремль может увидеть, что лукашенко боится прямо вводить войска в Украину. После этого у путина резко изменится к нему отношение.

Хотя путин еще менее прогнозируемый, чем лукашенко. И если он проиграет в Украине, то может захотеть какой-то "компенсации" в виде беларуси,

– считает Калиновский.

И добавил, что это предположение тоже нельзя исключать. Такими могут быть последствия, если быть "тенью российской империи", так что серьезная опасность для беларуси остается.

Калиновский о роковом шаге для лукашенко и падении режима путина: смотрите видео

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