Об этом в эфире 24 канала сказал Валерий Калиновский – собственный корреспондент "Радио Свобода" в беларуси. Он считает, что после поражения в Украине россия может пойти дальше. И ее "жертвой" станет именно беларусь.
Внимание Белорусский оппозиционер назвал условие наступления войск лукашенко на Украину
По его словам, лукашенко может удержаться у власти до падения режима путина. После этого рухнет и белорусская диктатура.
Однако, несмотря на полную поддержку стране-агрессорке, кремль может увидеть, что лукашенко боится прямо вводить войска в Украину. После этого у путина резко изменится к нему отношение.
Хотя путин еще менее прогнозируемый, чем лукашенко. И если он проиграет в Украине, то может захотеть какой-то "компенсации" в виде беларуси,
– считает Калиновский.
И добавил, что это предположение тоже нельзя исключать. Такими могут быть последствия, если быть "тенью российской империи", так что серьезная опасность для беларуси остается.
Калиновский о роковом шаге для лукашенко и падении режима путина: смотрите видео
Последние новости о вероятном полноценном нападении белорусов
- В Генеральном штабе ВСУ утром 26 июля сообщили, что белорусское войско провело тренировку по связи пунктов управления.
- Ни для кого не секрет, что россия использует территорию беларуси как плацдарм для ракетных обстрелов Украины, поэтому угроза сохраняется.
- Но решится ли белорусская армия на наземное наступление на Украину – в ОП считают, что такие шансы очень малы. Об этом на встрече 24 канала сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
- Также известно, что 25 июля 2 вражеских беспилотника пересекли границу Украины со стороны беларуси. Они вели воздушную разведку на Волыни. Украинские защитники сбили авиацию противника. К сожалению, обломки упали на жилой дом. 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения, сейчас они в больнице.