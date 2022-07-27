Про це в ефірі 24 каналу сказав Валерій Калиновський – власний кореспондент "Радіо Свобода" у білорусі. Він вважає, що після поразки в Україні, росія може піти далі. І її "жертвою" стане саме білорусь.

Увага Білоруський опозиціонер назвав умову наступу військ лукашенка на Україну

За його словами, лукашенко може утриматися при владі до падіння режиму путіна. Після цього, завалиться й білоруська диктатура.

Однак попри повну підтримку до країни-агресорки, кремль може побачити, що лукашенко боїться прямо вводити війська в Україні. Після цього у путіна різко зміниться до нього ставлення.

Хоча путін ще менш прогнозований, ніж лукашенко. І якщо він програє в Україні, то може захотіти якоїсь "компенсації" у вигляді білорусі,

– вважає Калиновський.

І додав, що це припущення теж не можна виключати. Такими можуть бути наслідки, якщо бути "тінню російської імперії", тож серйозна небезпека для білорусі залишається.

Калиновський про фатальний крок для лукашенка й падіння режиму путіна: дивіться відео

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