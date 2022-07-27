Про це в ефірі 24 каналу сказав Валерій Калиновський – власний кореспондент "Радіо Свобода" у білорусі. Він вважає, що після поразки в Україні, росія може піти далі. І її "жертвою" стане саме білорусь.
Увага Білоруський опозиціонер назвав умову наступу військ лукашенка на Україну
За його словами, лукашенко може утриматися при владі до падіння режиму путіна. Після цього, завалиться й білоруська диктатура.
Однак попри повну підтримку до країни-агресорки, кремль може побачити, що лукашенко боїться прямо вводити війська в Україні. Після цього у путіна різко зміниться до нього ставлення.
Хоча путін ще менш прогнозований, ніж лукашенко. І якщо він програє в Україні, то може захотіти якоїсь "компенсації" у вигляді білорусі,
– вважає Калиновський.
І додав, що це припущення теж не можна виключати. Такими можуть бути наслідки, якщо бути "тінню російської імперії", тож серйозна небезпека для білорусі залишається.
Калиновський про фатальний крок для лукашенка й падіння режиму путіна: дивіться відео
Останні новини про ймовірний повноцінний напад білорусів
- У Генеральному штабі ЗСУ зранку 26 липня повідомили, що білоруське військо провело тренування зі зв'язку пунктів управління.
- Ні для кого не секрет, що росія використовує територію білорусі як плацдарм для ракетних обстрілів України, тож загроза зберігається.
- Та чи наважиться білоруська армія у наземний наступ до України – в ОП вважають, що такі шанси дуже малі.Про це на стрімі 24 каналу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.
- Також відомо, що 25 липня 2 ворожі безпілотники перетнули кордон України зі сторони білорусі. Вони вели повітряну розвідку на Волині. Українські захисники збили авіацію противника. На жаль, уламки впали на житловий будинок. 1 людина загинула, а ще 2 – зазнали поранень, зараз вони у лікарні.