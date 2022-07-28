Про це 28 липня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог завдає авіаційних та ракетних ударів з білорусі.

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Які дії проводять окупанти

На Волинському та Поліському напрямках до кордону на ротацію прибувають нові підрозділи ворогів. Вони інженерно обладнують позиції.

Щоб визначити позиції наших військ, викрити системи протиповітряної оборони та контролювати маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки безпілотниками,

– розповіли у Генштабі.

Крім цього, на Сіверському напрямку федеральна служба безпеки росії збільшує кількість контррозвідувальних заходів на українському прикордонні. росіяни з артилерії атакували Миколаївку Чернігівської області, Товстодубове і Рясне на Сумщині.

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Обстріл Чернігівщини

За словами керівника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, сьогодні у регіоні було 10 прильотів по прикордонню. Він закликав людей не панікувати та ховатися в укриття після сигналів повітряної тривоги. Крім цього, Чаус наголосив на забороні відвідування лісів.

Чи захищені рубежі

В Офісі Президента розповіли, що відбувається на кордоні з білоруссю. Там є камери стеження, тепловізійні камери та фортифікаційні споруди.

Крім цього, військові повідомили, що створили так званий мінний шлагбаум. Також облаштовують блокпости. Обладнувати їх допомагають і місцеві мешканці.

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