Що стоїть за словами глави так званої ПМР та сигналом із москви про готовність прийняти придністровський анклав до свого складу, чи готова насправді росія до якихось дій проти офіційного Кишинева та чи зможуть гагаузи якось серйозно зашкодити Молдові – сайт 24 каналу запитав у експертів.

Ними в цьому матеріалі стали директор Інституту безпеки східної Європи Анатолій Пінчук і виконавчий директор Центру Східноєвропейської перспективи Микола Воробйов.

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Скандальні заяви

Так званий глава ПМР заговорив про бажання його сепаратистського анклаву бути приєднаним до росії. У Москві Тирасполю відповіли взаємністю. Це суто спекуляції чи цього разу щось більше?

Анатолій Пінчук: Гадаю, що зараз ці слова потрібно сприймати трохи більш серйозно на відміну від ситуації після референдуму 2006-го року (тоді, за результатами голосування, 97% мешканців ПМР виступили за входження в склад рф – 24 канал).

Якщо ви пам'ятаєте, десь місяць тому були відповідні заяви таких же російських сателітів з "республік" у Грузії. В той час це питання знову почало повільно розкручуватися. Враховуючи те, що восени планується спроба приєднання окупованих частин української території шляхом "референдуму", можна спрогнозувати, що це спроба теперішнього російського режиму збільшити територію своєї країни.

Таким чином показавши своїм громадянам, що у керівництва таки є якісь перемоги.

Микола Воробйов: Я думаю, що це погроза і спекуляція одночасно. Нещодавно голова української розвідки Кирило Буданов якраз заявив про те, що якщо Кишинів погодиться, щоб Україна допомогла визволити Придністров'я, ми з радістю таку послугу зробимо зі свого боку.

Думаю, що такий випад Буданова по-справжньому схвилював людей в кремлі.\

росія погрожує Молдові / Колаж сайту 24 каналу

Зрозуміло, що Тирасполь своєю чергою виголосив власну заяву за наказом з москви. Бо ж це усього лише квазіреспубліка, дистанційно керована путінським режимом.

Наших ворогів турбують рішучі заяви керівника ГУР. Тим паче, що останній нещодавно став ще й главою комітету з розвідки при президентові. А це вже наштовхує на думку, що слова такої повноважної особи мають велику вагу. Тому-то агресор вирішив у відповідь надіслати чіткий сигнал про категоричну незгоду із втратою впливу на Молдову через ПМР як інструмент.

Ймовірність нової війни

То Молдові треба готуватися до неминучої війни з росіянами? Чи як слід правильно читати подібні заяви нам і нашим партнерам у Кишиневі?

Анатолій Пінчук: Для Молдови це означає ризик втрати і без того неконтрольованої тривалий час території. Це перше. Залежно від реакції молдаван це може сигналізувати й про теоретичну можливість конфлікту з російською федерацією.

Та загалом, у цих умовах, які склалися зараз, на мою думку, Молдові було б доцільно скоординувати дії з Україною та деокупувати врешті втрачену територію. Тим більше, що російське угруповання у ПМР вкрай малочисельне. Воно налічує всього 1 700 чоловік особового складу.

Відповідно, нам достатньо, умовно кажучи, однієї бригади, для того, щоб за умови контролю та захисту молдаванами своєї лінії розмежування з територією Придністров'я, просто зайти й зачистити всіх російських вояків, котрі перебувають там. А потім можна вже й передавати контроль над тією ділянкою до рук Санду, як молдавського президента.

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Військовий конфлікт, як такий, нашим молдавським сусідам навряд чи загрожує. Максимум з того, на що вони можуть наразитися в якості російської прямої агресії – це який-небудь ракетний удар. Та й те, частину його візьмуть на себе наші засоби ППО.

Та й сам Кишинів за бажання цілком може розраховувати на придбання румунського ППО. Якщо отримає його достатньо оперативно та обладнає відповідні позиції зенітників на своїй території, то це стане адекватним контрзаходом для захисту від хижих намірів російської сторони.

Микола Воробйов: Я не військовий експерт, однак з того, що бачу, можу зробити наступний висновок: доки Україна сковує наступи на східному та південному напрямках, не думаю, що росіяни будуть хоч якось намагатися схожим чином зашкодити ще й Молдові.

Такий сценарій для ворога став би реальність лише у випадку, якби початковий задум про бліцкриг йому вдався і призвів до окупації нашої країни. В такому разі Молдова майже напевно була б наступною в черзі на поглинання.

Чи може загроза для молдаван надходити з Гагаузької Автономії? Адже ж там люди навіть більш проросійські, ніж згадані раніше придністровці.

Микола Воробйов: Безумовно, росія буде і надалі підживлювати такі сепаратистські настрої за першої ліпшої нагоди. Одначе, без безпосередньої військової присутності росіян жоден сепаратизм не зможе завдати серйозної шкоди. Незалежно від того, де буде розташовано такий сепаратистський осередок.

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