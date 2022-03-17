Последствия войны ощутятся в большом масштабе. Об этом заявил главный исполнительный директор London Market Group Кэролайн Вагстафф.

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Страховые претензии будут предъявляться, рынок работает над тем, чтобы понять их масштаб,

– объяснил Вагстафф.

Больше всего пострадают страховщики самолетов. Все из-за приостановки полетов самолетов России. При худшем сценарии потери глобального страхового рынка будут составлять около 5 миллиардов долларов.

Компании уже начали взимать дополнительные взносы за страховое покрытие судов, проходящих через воду в зоне конфликта.

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