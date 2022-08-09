В документе отмечается, что решение призвано предотвратить угрозы жизни и здоровью населения на территории области. В то же время охотники из хозяйств разных форм собственности должны быть обеспечены формой, отличающей их от военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Что предусматривает новое постановление во Львовской области

Глава Львовской военно-гражданской администрации Максим Козицкий 8 августа подписал приказ, запрещающий охотникам охотиться на территории Львовщины до завершения действия военного положения.

Запретить охоту на территории области до прекращения действия или отмены военного положения в Украине, за исключением регулирования численности отдельных охотничьих видов зверей с соблюдением требований действующего законодательства Украины,

– говорится в тексте подписанного документа.

К слову, по постановлению егеря охотничьих хозяйств всех форм собственности должны быть обеспечены формой невоенного образца , то есть не могут одевать одежду с элементами камуфляжа или цвета хаки.

Приказ о запрете охоты во Львовской области / Фото Zaxid.net

Выполнение этого приказа было поручено полиции , областному Управлению лесного и охотничьего хозяйства, Госэкоинспекции, а также органам местной власти. По документу, местные власти обязуются провести разъяснительную работу среди жителей Львовской области по введению этого запрета.

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