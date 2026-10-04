Это составляет в среднем более 400 жертв еженедельно. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе заседания Рады ООН по правам человека в Женеве.

Последствия российского террора для гражданского населения

Тюрк подчеркнул, что российские войска продолжают проводить атаки на гражданские объекты. Под удары в основном попадают жилые дома, школы, больницы, железнодорожная инфраструктура и магазины по всей территории страны.

Особую обеспокоенность в ООН вызывает применение управляемых авиабомб в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях. За восемь месяцев такие авиаудары привели к гибели или ранениям почти 2500 гражданских лиц, что на 62% превышает показатели 2025 года.

Верховный комиссар также заявил, что зафиксировано более тысячи случаев сексуального насилия в отношении гражданских лиц и военнопленных. В 89% задокументированных случаев ответственность возлагается на российскую сторону. Большинство пострадавших в плену составляют мужчины, тогда как на оккупированных территориях жертвами такого насилия чаще всего становятся женщины и дети.

Фолькер Тюрк назвал Украину "лабораторией войны дронов" и призвал мировое сообщество принять меры для прекращения кровопролития.

Он также обеспокоен усилением российских ударов по энергетике и коммерческим объектам. По словам Верховного комиссара, атаки на предприятия пищевой промышленности привели к дефициту овощей и молочных продуктов в некоторых украинских регионах.

Особенно критическая ситуация сложилась в оккупированных Олешках в Херсонской области, где около 2 тысяч человек остаются без еды, воды, электроэнергии и газа.

Кроме того, правозащитники ООН опросили российских наемников – военнопленных из 36 стран, попавших в плен к Украине. Большинство из них сообщили, что оказались в рядах армии агрессора в результате обмана и манипуляций.

Напомним, Украина получила новые данные о пополнение российской армии ировании военных из Северной Кореи. В настоящее время на территории противника находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Контингент еще из примерно 10 тысяч человек может быть развернут дополнительно.