Це становить у середньому понад 400 жертв щотижня. Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.

Наслідки російського терору цивільних

Тюрк наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільні об'єкти. Під удари здебільшого потрапляють житлові будинки, школи, лікарні, залізнична інфраструктура та магазини по всій території країни.

Окрему занепокоєність в ООН викликає застосування керованих авіабомб у Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. За вісім місяців такі авіаудари призвели до загибелі або поранення майже 2500 цивільних громадян, що на 62% перевищує показники 2025 року.

Верховний комісар також заявив, що зафіксовано понад тисячу випадків сексуального насильства щодо цивільних та військовополонених. У 89% задокументованих випадків відповідальність покладається на російську сторону. Більшість постраждалих у неволі становлять чоловіки, тоді як на окупованих територіях жертвами такого насильства найчастіше стають жінки та діти.

Фолькер Тюрк назвав Україну "лабораторією війни дронів" і закликав світову спільноту вжити заходів для зупинення кровопролиття.

Він також занепокоєний посиленням російських ударів по енергетиці та комерційних об'єктах. За словами Верховного комісара, атаки на підприємства харчової промисловості спричинили дефіцит овочів і молочних продуктів у деяких українських регіонах.

Особливо критична ситуація склалася в окупованих Олешках на Херсонщині, де близько 2 тисяч людей залишаються без їжі, води, електроенергії та газу.

Крім того, правозахисники ООН опитали російських найманців – військовополонених із 36 країн, що потрапили в полон України. Більшість із них повідомили, що потрапили до лав армії агресора шляхом обману та маніпуляцій.

Нагадаємо, Україна отримала нові дані про поповнення армії Росії військовими з Північної Кореї. Наразі на території ворога перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Контингент ще з близько 10 тисяч осіб можуть розгорнути додатково.