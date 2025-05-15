О главных новостях 15 мая, – последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, – сообщает 24 Канал.
Читайте также Шанс на мир или обман Путина: все о заявлениях России и Украины о переговорах и реакции мира
Есть ли жертвы и пострадавшие в результате атаки на Ивано-Франковск
Городской голова написал, что, по предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российской атаки нет.
В ОВА заявили, что враг атаковал область ударными беспилотниками с разных направлений. Работала ПВО.
Весь коммунальный транспорт Ивано-Франковска прекращает движение
КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска заявил, что в связи с объявлением повышенной опасности удара весь коммунальный транспорт прекращает движение.
Взрывы в Луцке
В Луцке были слышны взрывы. Волынская область под атакой "Шахедов".
Взрывы на Ровенщине
Оккупанты атаковали Ривненскую область ударными дронами. Прогремели взрывы.
Взрывы на Ивано-Франковщине
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Россияне атакуют "Шахедами".
ISW зафиксировал успех Сил обороны под Покровском и продвижение врага на 4 участках
Силы обороны достигли успеха под Покровском. Наши защитники продвинулись в западной части Мирного и центральной части Лисовки.
Российские захватчики продвинулись в направлении Купянска, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
- За минувшие сутки произошло 128 боевых столкновений.
- На Харьковском направлении противник 3 проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
- На Купянском агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки. Украинские защитники остановили атаку врага.
- На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении наши защитники отбили 4 атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
- На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.
- 9 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Все вражеские атаки отражены нашими защитниками.
- На Покровском направлении враг пытался продвигаться в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще 5 боестолкновений продолжаются.
- За сутки на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 324 оккупанта, из них 159 – безвозвратно. Также уничтожен танк, 4 автомобиля, 4 мотоцикла, 12 БпЛА, пункт управления БпЛА, 5 антенн БпЛА и станцию наблюдения Муром-М". Поврежден танк.
- На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.
- На Ореховском направлении наши защитники отбили 3 вражеских штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.
- На Приднепровском направлении защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.
- На Курском направлении произошло 8 боев Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 6 управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.
На Киевщине работает ППО
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают Силы ПВО.
Сибига встретился с Рубио в Турции
Глава МИД провел встречу с госсекретарем США и сенатором Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Украины относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, а Зеленский уже на пути в Анкару, –СМИ
СМИ со ссылкой на представителя США сообщили, что Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если там будет Путин.
Владимир Зеленский уже направляется в Анкару.