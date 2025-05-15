О главных новостях 15 мая, – последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, – сообщает 24 Канал.

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06:22, 15 мая

Есть ли жертвы и пострадавшие в результате атаки на Ивано-Франковск

Городской голова написал, что, по предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российской атаки нет.

В ОВА заявили, что враг атаковал область ударными беспилотниками с разных направлений. Работала ПВО.

06:13, 15 мая

Весь коммунальный транспорт Ивано-Франковска прекращает движение

КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска заявил, что в связи с объявлением повышенной опасности удара весь коммунальный транспорт прекращает движение.

06:08, 15 мая

Взрывы в Луцке

В Луцке были слышны взрывы. Волынская область под атакой "Шахедов".

06:00, 15 мая

Взрывы на Ровенщине

Оккупанты атаковали Ривненскую область ударными дронами. Прогремели взрывы.

05:23, 15 мая

Взрывы на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Россияне атакуют "Шахедами".

04:51, 15 мая

ISW зафиксировал успех Сил обороны под Покровском и продвижение врага на 4 участках

Силы обороны достигли успеха под Покровском. Наши защитники продвинулись в западной части Мирного и центральной части Лисовки.

Российские захватчики продвинулись в направлении Купянска, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.

03:03, 15 мая

Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба

  • За минувшие сутки произошло 128 боевых столкновений.
  • На Харьковском направлении противник 3 проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
  • На Купянском агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки. Украинские защитники остановили атаку врага.
  • На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
  • На Северском направлении наши защитники отбили 4 атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
  • На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.
  • 9 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Все вражеские атаки отражены нашими защитниками.
  • На Покровском направлении враг пытался продвигаться в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще 5 боестолкновений продолжаются.
  • За сутки на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 324 оккупанта, из них 159 – безвозвратно. Также уничтожен танк, 4 автомобиля, 4 мотоцикла, 12 БпЛА, пункт управления БпЛА, 5 антенн БпЛА и станцию наблюдения Муром-М". Поврежден танк.
  • На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.
  • На Ореховском направлении наши защитники отбили 3 вражеских штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.
  • На Приднепровском направлении защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.
  • На Курском направлении произошло 8 боев Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 6 управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.
02:20, 15 мая

На Киевщине работает ППО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают Силы ПВО.

00:59, 15 мая

Сибига встретился с Рубио в Турции

Глава МИД провел встречу с госсекретарем США и сенатором Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Украины относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.

00:17, 15 мая

Трамп не поедет в Турцию на переговоры, а Зеленский уже на пути в Анкару, –СМИ

СМИ со ссылкой на представителя США сообщили, что Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если там будет Путин.

Владимир Зеленский уже направляется в Анкару.