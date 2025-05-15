О главных новостях 15 мая, – последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, – сообщает 24 Канал.

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06:22, 15 мая Есть ли жертвы и пострадавшие в результате атаки на Ивано-Франковск Городской голова написал, что, по предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российской атаки нет. В ОВА заявили, что враг атаковал область ударными беспилотниками с разных направлений. Работала ПВО.

06:13, 15 мая Весь коммунальный транспорт Ивано-Франковска прекращает движение КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска заявил, что в связи с объявлением повышенной опасности удара весь коммунальный транспорт прекращает движение.

06:08, 15 мая Взрывы в Луцке В Луцке были слышны взрывы. Волынская область под атакой "Шахедов".

06:00, 15 мая Взрывы на Ровенщине Оккупанты атаковали Ривненскую область ударными дронами. Прогремели взрывы.

05:23, 15 мая Взрывы на Ивано-Франковщине В Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Россияне атакуют "Шахедами".

04:51, 15 мая ISW зафиксировал успех Сил обороны под Покровском и продвижение врага на 4 участках Силы обороны достигли успеха под Покровском. Наши защитники продвинулись в западной части Мирного и центральной части Лисовки. Российские захватчики продвинулись в направлении Купянска, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.

03:03, 15 мая Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба За минувшие сутки произошло 128 боевых столкновений.

За минувшие сутки произошло 128 боевых столкновений. На Харьковском направлении противник 3 проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки. Украинские защитники остановили атаку врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 4 атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.

9 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Все вражеские атаки отражены нашими защитниками.

На Покровском направлении враг пытался продвигаться в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще 5 боестолкновений продолжаются.

За сутки на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 324 оккупанта, из них 159 – безвозвратно. Также уничтожен танк, 4 автомобиля, 4 мотоцикла, 12 БпЛА, пункт управления БпЛА, 5 антенн БпЛА и станцию наблюдения Муром-М". Поврежден танк.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 3 вражеских штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.

На Приднепровском направлении защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении произошло 8 боев Враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 6 управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.

02:20, 15 мая На Киевщине работает ППО В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают Силы ПВО.

00:59, 15 мая Сибига встретился с Рубио в Турции Глава МИД провел встречу с госсекретарем США и сенатором Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Украины относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.