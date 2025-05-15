Про головні новини 15 травня, – наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, – повідомляє 24 Канал.

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06:22, 15 травня Чи є жертви та постраждалі внаслідок атаки на Івано-Франківськ Міський голова написав, що, за попередньою інформацією, загиблих чи потерпілих внаслідок російської атаки немає. В ОВА заявили, що ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків. Працювала ППО.

06:13, 15 травня Увесь комунальний транспорт Івано-Франківська припиняє рух КП "Електроавтотранс" Івано-Франківська заявив, що у звязку з оголошенням підвищеної небезпеки удару весь комунальний транспорт припиняє рух.

06:08, 15 травня Вибухи в Луцьку В Луцьку було чутно вибухи. Волинська область під атакою "Шахедів".

06:00, 15 травня Вибухи на Рівненщині Окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Прогриміли вибухи.

05:23, 15 травня Вибухи на Івано-Франківщині В Івано-Франківській області пролунали вибухи. Росіяни атакують "Шахедами".

04:51, 15 травня ISW зафіксував успіх Сил оборони під Покровськом і просування ворога на 4 ділянках Сили оборони досягли успіху під Покровськом. Наші захисники просунулися в західній частині Мирного та центральній частині Лисівки. Російські загарбники просунулися в напрямку Куп'янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.

03:03, 15 травня Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень.

За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. На Харківському напрямку противник 3 проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка.

На Куп'янському агресор намагався йти вперед в напрямку Глушківки. Українські захисники зупинили атаку ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 4 атаки поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

9 разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Усі ворожі атаки відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку ворог намагався просуватись у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще 5 боєзіткнень тривають.

За добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 324 окупанти, з них 159 — безповоротно. Також знищено танк, 4 автомобілі, 4 мотоцикли, 12 БпЛА, пункт управління БпЛА, 5 антен БпЛА та станцію спостереження Муром-М". Пошкоджено танк.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 3 ворожих штурми в районі Степового. Ворог завдав авіаударів по Степногірську та Кам'янському.

На Придніпровському напрямку захисники зупинили одну спробу противника наблизитися до наших позицій.

На Курському напрямку відбулося 8 боїв.Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 6 керованих бомб, і здійснив 188 артилерійських обстрілів.

02:20, 15 травня На Київщині працює ППО У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють Сили ППО.

00:59, 15 травня Сибіга зустрівся з Рубіо в Туреччині Глава МЗС провів зустріч з держсекретарем США та сенатором Ліндсі Гремом, щоб донести бачення президента України щодо мирних зусиль і скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.