Об этом политик заявила во время своего выступления в Швейцарии, когда получала Европейскую премию политической культуры. Награду эстонскому премьеру вручили за политическую смелость в противостоянии российской агрессии и влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран.

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Речь премьер-министра Эстонии

Во время своей речи Кая Каллас заметила, что сегодня у свободного мира есть окно возможностей, чтобы остановить российский империализм. По ее словам, мы стали свидетелями огромных изменений в политике стран Запада.

Но эти изменения – только начало, и они должны быть постоянными. Агрессор (россия – ред. 24 канал) не изменил и не отменил своих преступных целей. Это значит, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Напротив, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными,

– подчеркнула эстонская премьер.

Каллас выразила мнение, что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из основных причин того, что сегодня, в XXI веке, Европа снова "столкнулась с разрушительной и геноцидной войной на своей земле".

Политик подчеркнула, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал, который заставит кремль отвечать за преступление агрессии.

путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны,

– заявила Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии также добавила, что европейцев, конечно, ожидают тяжелые времена, однако это не сравнимо с той ценой, которую уже заплатили украинцы человеческими жизнями и разрушенными городами в результате агрессии россии.

На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации (украинцев – ред. 24 канал). Весь мировой порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то оккупирует себя, то это "приглашение" продлить ее в другом месте,

– подытожила политик.

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