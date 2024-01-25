Об этом заявил президент Чехии. Петр Павел подчеркнул, что мир должен продолжать поддерживать Украину.
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Давление агрессора усилится перед выборами президента России
Россия, безусловно, не простой и слабый противник. Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Надо стараться, чтобы Украина сыграла как можно лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира,
– сказал Петр Павел.
Также чешский лидер добавил, что накануне выборов президента России военное давление агрессора усилится, ведь кремлевские власти стремятся добиться больших территориальных завоеваний в Украине перед избирательной гонкой.
"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", – сказал президент Чехии.
Петр Павел подчеркнул, что прекращение помощи Украине не положит конец войне. Поэтому нужно продолжать предоставлять ее.
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Павел заявил о возможности "значительного сдвига" в 2024 году
- В декабре президент Чехии сделал прогноз на 2024 год. Заметил, что стоит ожидать "значительный сдвиг" на поле боя в Украине.
- По словам Павела, последствия будут зависеть от выборов как в США, так и в России.
- В то же время отметил: "Пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам бы хотелось. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело".
- Президент Чехии объяснил, что подразумевает выборы в России, в ходе которых несомненно выиграет Путин. А еще выборы в США, результат которых сложно спрогнозировать.
- По мнению Павела, кремлевский диктатор ожидает, что на пост президента вернется Дональд Трамп. И уже с ним Путин сможет найти общий язык, "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".