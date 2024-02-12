Журналисты The Wall Street Journal отметили, что одержимость Путина историей Украины и славянских народов далеко не нова. Еще в 2008 году Путин доказывал тогдашнему послу США Уильяму Бернсу, а ныне директору ЦРУ, что, мол, Украина не настоящая.

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Путин мог напасть на Украину из-за одержимости историей

Авторы материала убеждают, что вторжение в Украину в 2014 году и аннексии Крыма и полномасштабная война, начатая Москвой в 2022 году, – все это следует из убеждения Путина, что Украина "искусственное государство".

Исторические взгляды Путина несвойственны только ему. Они имеют глубокие корни в историческом нарративе Российской империи, предшествовавшем российской революции 1917 года. Само название Украина и печатание книг и газет на украинском языке в России в то время были незаконными, а украинцев официально называли "малороссами",

– пишут журналисты.

По словам представителей западной разведки, во время пандемии COVID-19 российский президент потратил слишком много времени на изучение исторических текстов. Результатом стал так называемый трактат диктатора "Об историческом единстве русских и украинцев", который был опубликован в июле 2021 года.

"Длинные и часто фактически ошибочные объяснения Путина в первые полчаса интервью Карлсону по сути повторяли основные тезисы этого документа – хотя часто с некоторыми даже более экстремальными модификациями и дополнительным историческим ревизионизмом", – объяснили журналисты.

Авторы напомнили, что тот неудобный факт, что сегодня Киев является столицей Украины, подрывает представление России как о "настоящей наследнице славы Киевской Руси" с историческим правом на все земли, которыми когда-то правили киевские князья.

Сам Путин в пропагандистском духе утверждал, что украинская идентичность – это якобы изобретение врага России – Австро-Венгерской империи. Действительно, части Украины под властью Австрии того времени, например город Львов, действительно стали центрами украинской интеллектуальной жизни, но только потому, что писатели, историки и поэты из Киева должны были искать убежища там, поскольку Россия запретила употребление украинского языка.

Путин, который в свое время читал Шевченко на украинском языке, больше не упоминает его в своей версии истории, поскольку таким образом признал бы, что украинская литература предшествует якобы интригам австро-венгерского генштаба.

Во время встречи с Карлсоном Владимир Путин также передал копии писем Богдана Хмельницкого, которого он назвал "человеком, который контролировал власть в этой части российских земель, которая сейчас называется Украиной". Титул Хмельницкого был гетманом Украины, как засвидетельствовано на многих портретах его времени.

Журналисты отметили, что признание того, что название Украина использовалось на протяжении веков, является табу в путинской России. Путин сам в пропагандистском духе утверждает, что Украина "возникла только в результате российской революции 1917 года".