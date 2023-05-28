Эти темы в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 28 мая обсуждал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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За что Иран поставляет России дроны

В ночь на 28 мая россияне нанесли наиболее массированную атаку иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины, использовав в общей сложности 54 таких дрона. Так что у многих возник вопрос, откуда их так много у агрессора.

Военный эксперт поделился информацией, что Тегеран стал получать от России истребители Су-35. Ирану приходится за них рассчитываться.

Один из таких механизмов расчета – это снабжение "Шахедов" в больших, фактически безлимитных количествах. Соотношение цены "Шахеда" и Су-35 огромно – 20 тысяч долларов за дрон и около 100 миллионов долларов за самолет,

– рассказал Роман Свитан.

Судя по такому расчету, получается, что за один истребитель Су-35 Иран должен отдать около 5 тысяч дронов. Этого достаточно, чтобы проводить подобные атаки, как в эту ночь, еще 100 раз.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Военный эксперт также отметил, что, вероятно, атака дронами происходила не одной волной. Во время первой из них враг выпустил около 35 "Шахедов".

Так что работает 7 пусковых установок. Это могло быть и до 70 "Шахедов". Наши говорят о 54 дронах, значит, что-то не долетает, что-то не учитывается,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Относительно целей, преследуемых оккупантами, Роман Свитан отмечает исследование маршрутов для дальнейших ракетных атак, а также ослабление украинской системы ПВО, чтобы во время ракетных обстрелов нам нечем было защищаться.

Причины "затишья" на фронте

Пока враг продолжает каждую ночь наносить обстрелы с помощью ракет или дронов, в то же время на фронте он несколько снизил свою активность. Военный эксперт предполагает, что это связано с тем, что россияне в ближайшее время не планируют наступательные действия, в частности, на Донбассе.

Россияне ждут нашего контрнаступления. У них есть своя разведка, они понимают, что в ближайшую неделю начнутся прорывы на некоторых участках. Поэтому пытаются перейти в режим глухой обороны, и на Донецком фронте в частности,

– заявил Роман Свитан.

Ранее они это сделали на Харьковском и Запорожском направлениях. В то же время, по словам полковника ВСУ в запасе, вагнеровцев, которых выводят из Бахмута, располагают вдоль Азовского побережья.