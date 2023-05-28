Ці теми в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 28 травня обговорював полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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За що Іран постачає Росії дрони

У ніч проти 28 травня росіяни завдали найбільш масованої атаки іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед" по території України, використавши загалом 54 таких дрони. Тож у багатьох виникло питання, звідки їх так багато в агресора.

Військовий експерт поділився інформацією, що Тегеран почав отримувати від Росії винищувачі Су-35. Тож Ірану доводиться за них розраховуватися.

Один з таких механізмів розрахунку – це постачання "Шахедів" у великих, фактично безлімітних кількостях. Співвідношення ціни "Шахеда" й Су-35 величезне – 20 тисяч доларів за дрон і близько 100 мільйонів доларів за літак,

– розповів Роман Світан.

Зважаючи на такий розрахунок, виходить, що за один винищувач Су-35 Іран повинен віддати близько 5 тисяч дронів. Цього достатньо, щоб проводити схожі атаки, як цієї ночі, ще 100 разів.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Військовий експерт також відзначив, що, імовірно, атака дронами відбувалась не однією хвилею. Під час першої з них ворог випустив близько 35 "Шахедів".

Отже працює 7 пускових установок. Це могло бути й до 70 "Шахедів". Наші кажуть про 54 дрони, отже щось не долітає, щось не враховується,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Щодо цілей, які переслідують окупанти, Роман Світан відзначає дослідження маршрутів для подальших ракетних атак, а також виснаження української системи ППО, аби під час ракетних обстрілів ми не мали чим відбиватися.

Причини "затишшя" на фронті

Поки ворог продовжує щоночі завдавати обстрілів за допомогою ракет чи дронів, водночас на фронті він дещо знизив свою активність. Військовий експерт припускає, що це пов'язано з тим, що росіяни найближчим часом не планує наступальних дій, зокрема на Донбасі.

Росіяни чекають нашого контрнаступу. У них є своя розвідка, вони розуміють,що найближчого тижня розпочнуться прориви на деяких ділянках. Тому намагаються перейти в режим глухої оборони, і на Донецькому фронті зокрема,

– заявив Роман Світан.

Ще швидше вони це зробили на Харківському та Запорізькому напрямках. Водночас, за словами полковника ЗСУ в запасі, вагнерівців, яких виводять з Бахмута, розташовують уздовж Азовського узбережжя.